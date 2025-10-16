Nhận định bóng đá Alaves vs Valencia 02h00 ngày 21/10: Chật vật khi xa nhà

Alaves sẽ đối đầu với Valencia trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 9 La Liga. Valencia đá sân khách hầu như chỉ Thua và Hòa cho nên Alaves tránh được nỗi lo trắng tay.

Nhận định soi kèo Alaves vs Valencia 02h00 ngày 21/10

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Alaves vs Valencia

Alaves hiện đang đứng thứ 10 trên BXH với 11 điểm có được. Phong độ của Alaves không quá ấn tượng nhưng họ luôn thể hiện sự khó chịu, đặc biệt là trên sân nhà. Chiến thắng 3-1 trước Elche mới đây cũng là trên sân nhà. Các trận đấu của đội bóng này thường có rất ít bàn thắng phản ánh lối chơi thực dụng. Gần đây, họ có trận thua 1-2 trước đối thủ mạnh Sevilla, cho thấy họ vẫn có thể gây khó khăn cho các đội bóng lớn. Mỗi khi tấn công là Alaves chơi tấn công trực diện luôn, sử dụng các đường chuyền dài vượt tuyến hoặc các pha đột phá từ hai biên.

Valencia đang trong giai đoạn tìm kiếm sự ổn định sau những trận đấu bất ổn vừa qua. Họ có thể chơi rất hay trước các đội bóng nổi tiếng lì lợm (thắng 3-0 trước Getafe và thắng 2-0 trước Bilbao) nhưng đôi khi lại bất ngờ sảy chân trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Trận thua 1-2 trước Girona mới đây là ví dụ điển hình. Phong độ sân khách của Valencia cũng đang là một dấu hỏi lớn khi họ thường xuyên để thua một cách thê thảm dù sức mạnh khách quan mà nói không đến nỗi tệ tới vậy.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Alaves những năm gần đây. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất tại La Liga, Alaves thắng tới 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trận trước Valencia. Kể từ năm 2017 tới nay Valencia chưa một lần chiến thắng trên sân nhà của Alaves. Thành thật mà nói sân Mendizorrotza là điểm đến không mong muốn của Valencia, đặc biệt là với phong độ bất ổn hiện tại.

Với lợi thế sân nhà và sự tự tin từ lịch sử đối đầu, Alaves sẽ nhập cuộc với chiến thuật quen thuộc là phòng ngự chủ động. Họ sẽ nhường thế trận cho Valencia và chờ đợi thời cơ để phản công. Giới chuyên môn dự đoán Alaves ít nhất không thua, hoặc khả quan hơn là có 3 điểm trước Valencia.

Bảng tỷ lệ kèo trận Alaves vs Valencia

Sau đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Alaves vs Valencia trong khuôn khổ Vòng 9 La Liga diễn ra vào ngày 21/10 tới.

Soi kèo chấp trận Alaves vs Valencia

Alaves đá sân nhà còn Valencia thường xuyên tỏ ra yếu thế khi làm khách, đó là lý do nhà cái ra kèo Alaves chấp 0.25 trái. Lựa chọn cửa trên khá an toàn bởi Valencia đá sân khách tệ cộng với lịch sử đối đầu không tốt khi chạm trán Alaves.

Toàn trận : Alaves -0.25

Soi kèo châu Âu trận Alaves vs Valencia

Nhìn vào những gì hai đội đã thể hiện thì cửa chủ nhà thắng là phương án đáng cân nhắc. Alaves rất khó bị đánh bại trên sân nhà, trong khi Valencia cứ xa nhà là gặp chật vật. Kịch bản Alaves thắng tối thiểu phản ánh đúng thực lực và cục diện của hai đội ở thời điểm hiện tại.

Toàn trận : Alaves thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Alaves vs Valencia

Nhà cái ra kèo 2 trái trận này theo Tài là phương án đáng cân nhắc. 8/10 lần gần nhất Alaves tiếp đón Valencia đều có tối thiểu 2 pha lập công. Chuỗi thành tích sân khách bết bát sẽ tạo động lực để Valencia quyết tâm ngắt chuỗi bằng cách tràn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng, dẫu chưa biết là thắng được hay không. Nhà cái ra kèo Tài Xỉu 2 trái anh em nên cân nhắc theo Tài vì 4 trận sân nhà vừa qua của Alaves không trận nào Xỉu.

Toàn trận : Tài 2 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Alaves vs Valencia

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Alaves vs Valencia sẽ là 3-1 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 3-1

Tổng kết

Kèo chấp : Alaves -0.25

Kèo châu Âu : Alaves thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 2 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Alaves vs Valencia trong khuôn khổ Vòng 9 La Liga diễn ra vào ngày 21/10 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.