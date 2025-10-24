Nhận định bóng đá Arsenal vs Crystal Palace 21h00 ngày 26/10: Không thể ngăn cản

Arsenal sẽ đối đầu với Crystal Palace trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 9 Ngoại hạng Anh. Arsenal với phong độ lúc này thật sự không ngán bất cứ đội bóng nào.

Nhận định soi kèo Arsenal vs Crystal Palace 21h00 ngày 26/10

Cùng chuyên gia của Xoilactv nhận định soi kèo Arsenal vs Crystal Palace

Arsenal đang chứng tỏ được đẳng cấp của một ông lớn. Chiến thắng 4-0 trước Atletico Madrid tại vòng bảng Cúp C1 rạng sáng nay đã cho thấy Arsenal đáng sợ ra sao. Chỉ trong vòng 6 phút, Arsenal xé toang mảnh lưới của Atletico Madrid tới 3 lần với cú đúp của Gyokeres. Đội hình có chiều sâu và chất lượng bậc nhất châu Âu vào tay HLV Mikel Arteta quả thực trở thành một cỗ máy chiến thắng. Đáng nói là Arsenal đang sạch lưới tại Cúp C1 và thậm chí ở mặt trận quốc nội Arsenal mới chỉ thủng lưới 3 bàn sau 8 vòng đấu.

Phong độ của Crystal Palace đang khá thất thường. Sau chuỗi trận bất bại ấn tượng đầu mùa, Đại bàng đã bắt đầu bộc lộ sự bất ổn. Sau trận thua 1-2 trước Everton, Crystal Palace bị Bournemouth cầm hòa với tỷ số 3-3 ngay tại Selhurst Park. Dù vẫn đảm bảo được đầu ra bàn thắng song Crystal Palace cần phải cẩn trọng hơn mỗi khi dâng cao. 5 bàn thua trong 2 trận đấu đã qua thì có tới 3 bàn thua là do mắc sai lầm khi cầm bóng. Hiện tại Crystal Palace đang đứng thứ 8 trên BXH với 14 điểm.

Đến với sân Emirates, Crystal Palace không thể chơi tấn công. Những đội đá đôi công với Arsenal thường không có kết quả tốt đẹp bởi khả năng tận dụng sai lầm và chớp thời cơ của Pháo thủ là cực kỳ lợi hại. Thêm vào đó các tình huống cố định cũng giúp cho Arsenal có được rất nhiều bàn thắng xét từ đầu mùa giải. Crystal Palace sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lùi sâu toàn bộ đội hình về phần sân nhà để phòng ngự, cố gắng bịt kín mọi ngả đường vào khung thành và hy vọng phản công nhanh thành bàn nếu có được bóng.

Mọi yếu tố đều nghiêng hẳn về phía Arsenal lúc này. Rất khó để Crystal Palace sa sút có thể đứng vững tại Emirates.

Bảng tỷ lệ kèo trận Arsenal vs Crystal Palace

Sau đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Arsenal vs Crystal Palace trong khuôn khổ Vòng 9 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 26/10 tới.

Soi kèo chấp trận Arsenal vs Crystal Palace

Arsenal chấp Crystal Palace 1.25 trái nên theo cửa trên. Hiện tại Arsenal được đánh giá là đội chơi phòng ngự chắc chắn nhất thế giới khi giữ sạch lưới 7/9 trận gần nhất. Sự ổn định cũng là điểm mạnh của Pháo thủ đặc biệt khi được chơi trên sân nhà. Arsenal thắng 6/7 kèo chấp gần nhất tại Emirates cho nên giới đầu tư có thể yên tâm chờ niềm vui.

Toàn trận : Arsenal -1.25

Soi kèo châu Âu trận Arsenal vs Crystal Palace

Arsenal là đội bóng duy nhất không e ngại đối thủ có xu hướng chơi tốt trước các đội mạnh như Crystal Palace. 6/7 lần gần nhất hai đội gặp nhau thì Arsenal thắng. Đá sân nhà Emirates thì sức mạnh của Arsenal khỏi phải bàn. Kèo châu Âu này chọn cửa đội nhà thắng.

Toàn trận : Arsenal thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Arsenal vs Crystal Palace

Hai đội cứ gặp nhau là mưa bàn. Nhà cái ra kèo 2.75 trái theo Tài không phải nghĩ. Cả 5 lần đối đầu vừa qua giữa hai đội đều có ít nhất 4 bàn/trận.

Toàn trận : Tài 2.75 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Arsenal vs Crystal Palace

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Arsenal vs Crystal Palace sẽ là 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 3-0

Tổng kết

Kèo chấp : Arsenal -1.25

Kèo châu Âu : Arsenal thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 2.75 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Arsenal vs Crystal Palace trong khuôn khổ Vòng 9 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 26/10 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.