Nhận định bóng đá Barcelona vs Girona 21h15 ngày 18/10: Derby Catalunya không cân sức

Barcelona sẽ tiếp đón Girona trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 9 La Liga. Barcelona quá mạnh so với một Girona vất vả trụ hạng.

Nhận định soi kèo Barcelona vs Girona 21h15 ngày 18/10

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Barcelona vs Girona

Đoàn quân của HLV Hansi Flick đã có giai đoạn đầu mùa thi đấu bùng nổ với chuỗi 15 trận bất bại. Tuy nhiên bộ máy của HLV Hansi Flick gần đây có dấu hiệu chững lại đôi chút sau những thất bại liên tiếp trước PSG tại Cúp C1 (thua 1-2) và thậm chí thua 1-4 trước Sevilla ở La Liga. 2 trận thua đau cho thấy Barcelona vẫn còn những điểm yếu cần khắc phục, đặc biệt là sự thiếu hiệu quả trong các tình huống quyết định. Dù thế nào đi nữa Barcelona vẫn là một thế lực đáng sợ, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà.

Girona đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Người anh em xứ Catalunya với Barcelona đã sa sút không phanh trong mùa giải vừa qua và chật vật chơi mùa giải năm nay với mục tiêu trụ hạng. Thống kê cho thấy họ gặp vấn đề lớn trong khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và tâm lý thi đấu thiếu tự tin. Chuỗi trận không thắng kéo dài đã khiến họ tụt sâu trên BXH và đang đối mặt với vô vàn vấn đề. Tín hiệu tích cực tới khi Girona thắng Valencia 2-1 vòng đấu gần nhất nhưng niềm vui khó bền lâu bởi tiếp theo Girona phải làm khách trận derby Catalunya.

Barcelona sẽ chủ động tràn lên phần sân của Girona ngay từ những phút đầu, áp dụng lối pressing tầm cao để bóp nghẹt khả năng triển khai bóng của đối thủ. Họ sẽ tìm cách đoạt bóng nhanh nhất có thể và tổ chức các đợt tấn công chớp nhoáng, tận dụng tốc độ và khả năng tạo đột biến của các ngôi sao trong đội hình. Kịch bản dễ xảy ra nhất là Barcelona sẽ làm chủ hoàn toàn thế trận. Hàng thủ Girona phải chịu một sức ép khủng khiếp và rất có thể sẽ liên tiếp mắc sai lầm cá nhân dẫn tới bàn thua.

Barcelona rất cần một đối thủ yếu kém để trút giận sau trận thua muối mặt trước Sevilla. Một chiến thắng đậm đà cho Barcelona là không khó đoán.

Bảng tỷ lệ kèo trận Barcelona vs Girona

Sau đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Barcelona vs Girona trong khuôn khổ Vòng 9 La Liga diễn ra vào ngày 18/10 tới.

Soi kèo chấp trận Barcelona vs Girona

Barcelona chấp Girona 2.25 trái mạnh tay theo cửa trên. Cách biệt 3 bàn với Barcelona không khó khi đối thủ chỉ là đội bóng đang loay hoay trong nhóm đèn đỏ. Không chỉ có vậy Barcelona rất quyết tâm thắng đậm sau trận thua đậm 1-4 bẽ mặt trước Sevilla.

Toàn trận : Barcelona -2.25

Soi kèo châu Âu trận Barcelona vs Girona

Sự chênh lệch quá lớn về phong độ, chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà khiến cho giới chuyên môn đều nghiêng về kịch bản Barcelona thắng đậm. Girona đang ở trong một cuộc khủng hoảng và rất khó để họ có thể đứng vững trước sức tấn công hủy diệt của đội chủ nhà.

Toàn trận : Barcelona thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Barcelona vs Girona

4 lần đối đầu vừa qua giữa Barcelona và Girona đều nổ Tài tươi, không trận nào dưới 5 bàn thắng. Với mức kèo Tài Xỉu 3.75 trái thậm chí một mình Barcelona cũng đủ sức clear kèo với 5-6 bàn vào lưới đội khách.

Toàn trận : Tài 3.75 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Barcelona vs Girona

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Barcelona vs Girona sẽ là 5-1 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 5-1

Tổng kết

Kèo chấp : Barcelona -2.25

Kèo châu Âu : Barcelona thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 3.75 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Barcelona vs Girona trong khuôn khổ Vòng 9 La Liga diễn ra vào ngày 18/10 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.