Nhận định bóng đá Burnley vs Leeds 21h00 ngày 18/10: Đầy duyên nợ

Burnley sẽ đối đầu với Leeds trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 8 Ngoại hạng Anh. Cả hai đều đang nỗ lực để khẳng định vị thế của mình sau khi lên hạng.

Nhận định soi kèo Burnley vs Leeds 21h00 ngày 18/10

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Burnley vs Leeds

Burnley gặp khó khăn trong giai đoạn đầu mùa này. Hiện tại nhà Vô địch Championship mùa trước chỉ đứng ở vị trí thứ 18 với 4 điểm. Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Burnley thua tới 5 trận và chỉ có được 1 trận hòa. Burnley đã phải nhận những thất bại nặng nề trước các đội bóng lớn cho thấy sự non nớt khi đối đầu với các đối thủ đẳng cấp cao. Dù đã có đầu tư cả trăm triệu bảng Anh vào đội hình để chuẩn bị cho Ngoại hạng Anh tuy nhiên kết quả của Burnley lại đang kém xa mong đợi.

Leeds đang có phong độ gần đây khá dần lên dù kết quả chưa thực sự như ý. Trận thua 1-2 trước Tottenham vừa qua của Leeds cho thấy họ cần phải chơi quyết đoán hơn. Hàng công của Leeds đang hưng phấn nhưng sau khi gỡ hòa 1-1, HLV Daniel Farke lại chấp nhận chơi phòng ngự lùi sâu và hệ quả là thua thêm 1 bàn.

Phong độ sân nhà của Leeds là một điểm sáng lớn khi họ rất khó bị đánh bại tại Elland Road, tuy nhiên trận tới Leeds phải làm khách và thậm chí là làm khách trước đội bóng kình địch những năm gần đây. Thử thách là không hề dễ dàng chút nào.

Leeds được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và lối chơi chủ động song việc phải làm khách trên sân Turf Moor của một Burnley đang khát điểm báo hiệu không hề dễ dàng. Burnley sẽ chiến đấu với hơn 100% sức lực để tìm kiếm 3 điểm thoát cảnh sa sút. Một trận cầu giữa hai đội bóng mạnh công và mạnh thủ nhất giải Championship mùa vừa qua hứa hẹn căng thẳng và không khoan nhượng, nơi bản lĩnh và khả năng chắt chiu cơ hội sẽ quyết định đội giành chiến thắng.

Các chuyên gia soi kèo của XoilacTV tin tưởng vào chiến thắng dành cho Burnley.

Bảng tỷ lệ kèo trận Burnley vs Leeds

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Burnley vs Leeds trong khuôn khổ Vòng 8 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 18/10 tới.

Soi kèo chấp trận Burnley vs Leeds

Chất lượng đội hình của Leeds được đánh giá là có chiều sâu và kỹ thuật cá nhân tốt hơn, bởi vậy nhà cái ra kèo Leeds chấp Burnley 0.25 trái. Đây là cơ hội khá tốt để giới đầu tư big bet cửa dưới. Burnley đá sân nhà khá uy tín cộng với khả năng chơi phòng ngự chắc chắn đảm bảo không thua trước Leeds.

Toàn trận : Burnley +0.25

Soi kèo châu Âu trận Burnley vs Leeds

6 trận đấu vừa qua Burnley không thắng, đó là động lực lớn để chủ nhà chơi quyết tâm và có điểm trước đối thủ vừa tầm nhất. Nếu không có 3 điểm quý giá trước Leeds thì viễn cảnh trụ hạng mùa này của Burnley lại sáng cửa. Đặt niềm tin cho cửa đội nhà thắng là lựa chọn không tồi.

Toàn trận : Burnley thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Burnley vs Leeds

Điểm số là điều mà hai đội đang thèm khát cho nên cứ có bàn là chơi thực dụng. Mùa trước hai đội cạnh tranh ngôi đầu bảng giải Championship rất gắt gao nên về Xỉu cả 2 lượt trận đi và về. Kịch bản sẽ lặp lại ở trận đấu này.

Toàn trận : Xỉu 2.25 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Burnley vs Leeds

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Burnley vs Leeds sẽ là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 1-0

Tổng kết

Kèo chấp : Burnley +0.25

Kèo châu Âu : Burnley thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.25 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Burnley vs Leeds trong khuôn khổ Vòng 8 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 18/10 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.