Nhận định bóng đá Chelsea vs Benfica 02h00 ngày 1/10: Trên đà đi xuống

Chelsea sẽ đối đầu với Benfica trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng bảng Cúp C1 châu Âu. Chelsea đang xuống phong độ bởi vậy khả năng cao khó thắng Benfica dù được đá sân nhà.

Nhận định soi kèo Chelsea vs Benfica 02h00 ngày 1/10

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Chelsea vs Benfica

Chelsea đang ở trong một cuộc khủng hoảng mini sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Họ lần lượt để thua Man United (thua 1-2), Bayern Munich (thua 1-3 ở C1) và mới đây nhất là thất bại muối mặt 1-3 ngay trên sân nhà trước Brighton tại Ngoại hạng Anh. Hàng phòng ngự của Chelsea chơi thiếu chắc chắn và thường để cho đối phương tận dụng được sơ hở. Có vẻ như lịch thi đấu dày đặc cộng với cách xoay tua thiếu hợp lý đang khiến cho Chelsea gặp nhiều khó khăn. Trận tới đá sân nhà là cơ hội cho The Blues sửa sai với người hâm mộ.

Phong độ của Benfica cũng đang trong tình trạng thụt lùi. Sau cú sốc để thua đội bóng vô danh Qarabag với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà ở lượt trận ra quân C1, họ tiếp tục có những kết quả không tốt ở giải quốc nội trước các đội yếu. May mắn là Benfica vừa có được chiến thắng 2-1 trước Gil Vicente để hồi phục tinh thần. Đại diện của Bồ Đào Nha vẫn đang làm tốt đầu ra bàn thắng, chỉ có mỗi vấn đề là họ yếu trong những pha phòng ngự đối thủ phản công.

Tình cảnh của hai đội nhìn chung khá giống nhau. Điều này khiến cho Chelsea và Benfica đều khao khát chiến thắng trong trận đấu tới. Chelsea với lợi thế sân nhà Stamford Bridge và áp lực cực lớn sẽ phải làm mọi cách để tông thẳng xuyên thủ lớp phòng ngự khó chịu mà Benfica tạo ra. Benfica của HLV Mourinho sẽ chơi thực dụng như ngày nào còn dẫn dắt Chelsea. Dù cho Chelsea kiểm soát bóng nhiều và tạo ra nhiều cơ hội nhưng tài năng của HLV Mourinho có thể là yếu tố quyết định.

Đây là trận đấu không dễ đoán. Chelsea có lợi thế sân nhà song với kinh nghiệm của HLV Mourinho thì Benfica khả năng cao giành được trận Hòa hoặc chiến thắng.

Bảng tỷ lệ kèo trận Chelsea vs Benfica

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Chelsea vs Benfica trong khuôn khổ Vòng bảng Cúp C1 châu Âu diễn ra vào ngày 1/10 tới.

Soi kèo chấp trận Chelsea vs Benfica

Chelsea chấp tới 1 trái trận này big bet cửa dưới đảm bảo có tiền. Benfica là đội bóng có phong độ cứng và ổn định. So với một Chelsea đang gặp khủng hoảng thì chẳng có lý do gì theo cửa trên với mức chấp cao như vậy.

Toàn trận : Benfica +1

Soi kèo châu Âu trận Chelsea vs Benfica

HLV Mourinho hiểu quá rõ Chelsea và điều này như đã nói là yếu tố quyết định để Benfica giành được kết quả có lợi. 5 trận đấu gần nhất Chelsea thua 3 trận, hòa 1 trận và thắng 1 trận. Về phía Benfica họ chỉ thua đúng 1 trận trong 15 trận gần nhất. Cửa đội khách thắng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Toàn trận : Benfica thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Chelsea vs Benfica

Với việc hàng thủ của cả hai đều không được tốt, kịch bản cả hai cùng có bàn thắng là rất cao. 5 trận đấu đã qua của Chelsea đều không dưới 3 bàn thắng vì lối chơi công làm thủ phá. Mức kèo 3 trái trận này theo Tài là phương án tối ưu.

Toàn trận : Tài 3 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Chelsea vs Benfica

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Chelsea vs Benfica sẽ là 1-2 nghiêng về phía đội khách.

Xoilac dự đoán tỷ số : 1-2

Tổng kết

Kèo chấp : Benfica +1

Kèo châu Âu : Benfica thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 3 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Chelsea vs Benfica trong khuôn khổ Vòng bảng Cúp C1 châu Âu diễn ra vào ngày 1/10 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.