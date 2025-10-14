Nhận định bóng đá Getafe vs Real Madrid 02h00 ngày 20/10: Chiến thắng dễ dàng

Getafe sẽ tiếp đón Real Madrid trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 9 La Liga. Real Madrid cứ gặp Getafe là thắng cho nên trận đấu này khó có ngoại lệ.

Nhận định soi kèo Getafe vs Real Madrid 02h00 ngày 20/10

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Getafe vs Real Madrid

Getafe đang có khởi đầu mùa giải khá tốt, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà nơi họ đã bất bại 5 trận gần nhất. Getafe luôn là một đối thủ khó bị đánh bại, dù có thể không giành được nhiều chiến thắng áp đảo. Cách đá phòng ngự của Getafe cực kỳ khó chịu. Trừ khi gặp các đội bóng mạnh hơn hẳn thì may ra mới đủ khả năng chọc thủng lưới Getafe nhiều hơn 1 bàn, còn lại đều tỏ ra vất vả. Gần đây Getafe có dấu hiệu chững lại với hai trận hòa liên tiếp trước Alaves và Levante, cho thấy sự sa sút nhẹ về khả năng dứt điểm.

Kền kền trắng đang thể hiện phong độ hủy diệt. Sau 8 vòng đấu tại La Liga, Real Madrid thắng tới 7 trận, chỉ thua 1 trận và vững vàng ở ngôi đầu bảng. Hàng công của Real chơi bùng nổ trong khi hàng thủ vẫn duy trì sự chắc chắn cần thiết. Trận thua duy nhất của họ là trận thảm bại trước đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid với tỷ số 2-5 tuy vậy đó chỉ là quá khứ. 2 trận gần nhất Real Madrid thắng đậm 5-0 trước Kairat Almaty tại Cúp C1 và thắng Villarreal 3-1 tại La Liga. Khách quan mà nói Real Madrid đã hồi phục mạnh mẽ sau trận thua bẽ mặt.

Đây được dự đoán là trận đấu mà Real Madrid sẽ hoàn toàn kiểm soát thế trận, trong khi Getafe sẽ chủ động chơi phòng ngự phản công. Dù có đá như nào đi nữa cơ hội có điểm của Getafe vẫn là rất thấp. Sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp và phong độ sẽ giúp Real Madrid giành chiến thắng, chưa kể 10 trận gần nhất Real Madrid gặp Getafe thắng tới 8 trận.

Bảng tỷ lệ kèo trận Getafe vs Real Madrid

Sau đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Getafe vs Real Madrid trong khuôn khổ Vòng 9 La Liga diễn ra vào ngày 20/10 tới.

Soi kèo chấp trận Getafe vs Real Madrid

Nhà cái ra kèo Real Madrid chấp Getafe 1.25 trái nên theo cửa dưới. Real Madrid có khả năng thắng nhưng thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên trước một Getafe tử thủ trên sân nhà là không hề dễ dàng. 5 trận gần nhất trên sân nhà Getafe bất bại là đủ để chứng minh độ lì lợm và khó chịu đến nhường nào.

Toàn trận : Getafe +1.25

Soi kèo châu Âu trận Getafe vs Real Madrid

Getafe có thể gây ra nhiều khó khăn bằng cách đá phòng ngự rát + phạm lỗi nhưng khó có thể đứng vững trong suốt 90 phút trước sức tấn công khủng khiếp của Kền kền trắng. Lịch sử đối đầu cũng phản ánh việc Getafe gặp Real Madrid là thua bất kể đang phong độ cao hay thấp.

Toàn trận : Real Madrid thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Getafe vs Real Madrid

Các trận đấu trên sân của Getafe thường có rất ít bàn thắng do lối chơi tử thủ thực dụng của họ. Getafe vốn dĩ đá lấy 1 điểm trụ hạng chứ không cần 3 điểm. Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội cũng thường kết thúc với kịch bản Xỉu toàn tập. 9/10 lần chạm trán vừa qua giữa Getafe và Real Madrid không quá được 2 bàn thắng.

Toàn trận : Xỉu 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Getafe vs Real Madrid

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Getafe vs Real Madrid sẽ là 0-1 nghiêng về phía đội khách.

Xoilac dự đoán tỷ số : 0-1

Tổng kết

Kèo chấp : Getafe +1.25

Kèo châu Âu : Real Madrid thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Getafe vs Real Madrid trong khuôn khổ Vòng 9 La Liga diễn ra vào ngày 20/10 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.