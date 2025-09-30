Nhận định bóng đá Monaco vs Man City 02h00 ngày 2/10: Hai gã khổng lồ

Monaco sẽ tiếp đón Man City trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng bảng Cúp C1 châu Âu. Hai gã khổng lồ của nước Pháp và nước Anh hứa hẹn một trận cầu đầy cảm xúc.

Phong độ của Monaco có phần thiếu ổn định thời gian gần đây. Đội bóng Công quốc để thua 1-3 trước Lorient. Tại Cúp C1 năm nay trận mở màn Monaco cũng đã phải nhận thất bại nặng nề 1-4 trên sân của Club Brugge. Trận thua này đã bộc lộ rõ những yếu điểm ở hàng phòng ngự của Monaco khi phải đối mặt với các đội bóng tổ chức tốt. Lối chơi của Monaco thường dựa vào khả năng pressing mạnh để làm cho đối phương mắc sai lắm. Tuy nhiên đôi khi Monaco rất ham bóng nên thường xuyên phải thủng lưới trong tình cảnh đội hình dâng quá cao.

Man City đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trong đó là 5 chiến thắng. Sau khi đánh bại Burnley với tỷ số 5-1 ngày hôm qua, Man City đang rất hưng phấn cho chuyến làm khách tại nước Pháp. Không cần phải bàn cãi về chất lượng đội hình của Man City. Họ sở hữu một dàn sao thuộc top đầu thế giới ở mọi vị trí. Hàng công với quái vật săn bàn Haaland, được hỗ trợ bởi những vệ tinh đẳng cấp như Foden, Doku và Savinho. Chiều sâu đội hình tốt cho pháp Man City xoay tua thoải mái mà vẫn duy trì được sức mạnh.

So với Man City, chiều sâu và sự đồng đều ở các vị trí của Monaco vẫn còn là một khoảng cách lớn. Man City sẽ là đội nắm giữ thế trận, kiểm soát bóng vượt trội và dồn ép Monaco lùi sâu về phần sân nhà. Đội chủ nhà có thể sẽ phải chấp nhận chơi phòng ngự để chờ đợi cơ hội phản công. Chìa khóa của trận đấu sẽ nằm ở khả năng Monaco chống đỡ sức ép từ Man City được hay không. Trong bối cảnh Man City đang thăng hoa quả thực rất khó để Monaco tạo ra bất ngờ.

Dù phải thi đấu trên sân khách song sức mạnh của The Citizens đảm bảo khiến hàng thủ của Monaco có một ngày làm việc vất vả. Các chuyên gia soi kèo của XoilacTV nhận định Man City sẽ giành chiến thắng dễ dàng.

Soi kèo chấp trận Monaco vs Man City

Nhà cái ra kèo Man City chấp 1 trái trước Monaco đòi hỏi Man City phải thắng cách biệt 2 bàn trên đất khách. Đây là nhiệm vụ không khó cho thầy trò HLV Pep Guardiola bởi họ đang thăng hoa. Chưa kể phong độ của Monaco khá bất ổn nên không được giới đầu tư tin tưởng.

Toàn trận : Man City -1

Soi kèo châu Âu trận Monaco vs Man City

Lợi thế sân nhà có thể sẽ giúp Monaco tìm được bàn thắng danh dự nhưng một chiến thắng cho Man City vẫn là kịch bản dễ xảy ra nhất. Haaland đang tỏa sáng trên mọi mặt trận, cộng với đội hình toàn các hảo thủ đã được khẳng định tên tuổi thì Man City giành 3 điểm là rõ ràng.

Toàn trận : Man City thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Monaco vs Man City

Với lối chơi tấn công mạnh mẽ của hai đội và hàng thủ không quá chắc chắn của Monaco, khả năng trận đấu có nhiều bàn thắng là rất cao. Lựa chọn kèo Tài 3 trái đảm bảo ra tiền bởi 9/10 trận gần nhất của Monaco đều không dưới 3 bàn thắng. Man City đá sân khách cũng nổ Tài 3/5 trận đấu đã qua.

Toàn trận : Tài 3 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Monaco vs Man City

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Monaco vs Man City sẽ là 1-3 nghiêng về phía đội khách.

Xoilac dự đoán tỷ số : 1-3

Kèo chấp : Man City -1

Kèo châu Âu : Man City thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 3 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Monaco vs Man City trong khuôn khổ Vòng bảng Cúp C1 châu Âu diễn ra vào ngày 2/10 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.