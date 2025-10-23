Nhận định bóng đá Newcastle vs Fulham 21h00 ngày 25/10: Trồi sụt phong độ

Newcastle sẽ chạm trán Fulham trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 9 Ngoại hạng Anh. Đôi bên đều có phong độ bất ổn khiến cho thế trận rất khó để dự đoán chính xác.

Nhận định soi kèo Newcastle vs Fulham 21h00 ngày 25/10

Newcastle đang có phong độ trồi sụt khi có những trận thắng và trận thua xen kẽ nhau. Mới đây Newcastle đã để thua Brighton 1-2. Việc phải dàn sức cho đấu trường Cúp C1 dường như đang ảnh hưởng đến sự ổn định của Chích chòe. Họ đang rất cần một chiến thắng để cải thiện vị thế trong bối cảnh chỉ có 9 điểm và đứng thứ 14 trên BXH. Kể cả sân nhà St. James’ Park vốn là điểm tựa cho Newcastle giờ đây cũng hết phép. Newcastle chưa thể tìm lại nhịp độ trên hàng công và đang phải phụ thuộc nhiều vào những khoảnh khắc tỏa sáng của tân binh Woltemade.

Fulham cũng đang ở trong tình trạng đáng báo động. Đoàn quân của HLV Marco Silva đã trượt dốc không phanh với chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước Aston Villa, Bournemouth và Arsenal, bộc lộ những yếu điểm nghiêm trọng ở hàng phòng ngự. Sự sa sút này đến sau khi Fulham khởi đầu mùa giải tương đối tốt. Chuyến hành quân đến St. James’ Park được dự báo là lành ít dữ nhiều khi họ buộc phải tìm cách chặn đứng chuỗi kết quả tồi tệ đang có, tuy nhiên Fulham lại đá sân khách cực kém (chỉ thắng 2/10 trận gần nhất).

Lợi thế sân nhà cho nên Newcastle sẽ chủ động dâng cao đội hình để có được lợi thế. Đội khách hiện tại đang ở thế chân tường cho nên chẳng ngần ngại mà đôi công luôn với Newcastle. Khả năng rình rập cơ hội của Fulham là khá tốt. Bất cứ sai lầm nào của Newcastle như chuyền hỏng hay tranh chấp lỗi đều sẽ phải trả giá. Áp lực buộc phải thắng của Newcastle cộng thêm tâm lý không còn gì để mất của Fulham sẽ dẫn tới thế trận đôi công cởi mở, tạo cơ sở cho một trận cầu có nhiều bàn thắng.

Các chuyên gia soi kèo của XoilacTV nhận định Newcastle sẽ giành chiến thắng sát nút trước Fulham nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà.

Bảng tỷ lệ kèo trận Newcastle vs Fulham

Sau đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Newcastle vs Fulham trong khuôn khổ Vòng 9 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 25/10 tới.

Soi kèo chấp trận Newcastle vs Fulham

Newcastle chấp Fulham 0.75 trái nên theo cửa trên. Fulham đá sân khách quá tệ so với năng lực của họ, bằng chứng là đã thua 7/10 trận gần nhất. Ngoài ra Fulham cũng thua 3/4 kèo chấp vừa qua cho nên không được lòng giới đầu tư. Ít ra Newcastle cũng thắng 2/3 kèo chấp mới đây.

Toàn trận : Newcastle -0.75

Soi kèo châu Âu trận Newcastle vs Fulham

Đẳng cấp và lợi thế sân nhà St. James’ Park sẽ giúp Newcastle làm chủ thế trận. Chích chòe được dự đoán sẽ định đoạt trận đấu bằng sức mạnh vượt trội của hàng công và giành 3 điểm quý giá. 10 trận gần nhất đá sân nhà tiếp đón Fulham thì Newcastle chỉ sảy chân thất bại đúng 2 lần. Đối với kèo châu Âu này anh em bet thủ cân nhắc theo cửa đội nhà thắng.

Toàn trận : Newcastle thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Newcastle vs Fulham

Hàng công của Newcastle luôn thi đấu bùng nổ khi được đá trên sân nhà và họ sẽ có cơ hội lớn khi đối đầu với một hàng phòng ngự đang khủng hoảng của Fulham. Cả hai đội đều quyết tâm kiếm 3 điểm báo hiệu trận đấu sẽ rất sôi động với nhiều pha ăn miếng trả miếng. Nhà cái ra kèo 2.5 trái big bet theo Tài là có niềm vui.

Toàn trận : Tài 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Newcastle vs Fulham

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Newcastle vs Fulham sẽ là 3-2 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 3-2

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Newcastle vs Fulham trong khuôn khổ Vòng 9 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 25/10 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.