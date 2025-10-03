Nhận định bóng đá Newcastle vs Nottingham 20h00 ngày 5/10: Ít bàn thắng

Newcastle sẽ tiếp đón Nottingham trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 7 Ngoại hạng Anh. Newcastle đứng trước cơ hội lớn có 3 điểm bởi Nottingham đá sân khách rất kém.

Nhận định soi kèo Newcastle vs Nottingham 20h00 ngày 5/10

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Newcastle vs Nottingham

Newcastle đang phát triển lối chơi dựa trên một hàng tiền vệ cơ động với những cái tên chất lượng như Tonali, Guimaraes và Woltemade. Hàng phòng ngự với sự chỉ huy của Botman và Thiaw cũng là một điểm tựa vững chắc. Tuy nhiên điểm yếu của Newcastle nằm ở sự phung phí cơ hội trên hàng công khi mà các chân sút thường xuyên bỏ lỡ những tình huống có thể định đoạt trận đấu. Trận thua 1-2 trước Arsenal vừa qua là một ví dụ khi họ vỡ trận chỉ trong 10 phút cuối dẫn tới thua ngược dù cơ hội để gia tăng cách biệt ban đầu không hề ít chút nào.

Bên kia chiến tuyến, Nottingham cũng đang gặp khó với lối chơi dưới thời tân HLV Postecoglou. Họ sở hữu một tuyến giữa mạnh mẽ mùa giải trước nhưng sang tới mùa giải năm nay gần như xuống cấp trầm trọng. Liên tục là những trận đấu mà Nottingham phải nhận nhiều bàn thua mà lỗi lớn nhất là mất bóng tuyến giữa. 7 trận đấu đã qua Nottingham không có nổi 1 chiến thắng và họ đang đứng khiêm tốn ở vị trí thứ 17 trên BXH. Việc sa thải HLV Nuno Santo là sai lầm lớn của Nottingham nếu kết quả của đội bóng vẫn không cải thiện.

Cuộc đối đầu này được dự báo sẽ không có nhiều bàn thắng, xuất phát từ việc hàng công của cả hai đội đều đang gặp vấn đề về phong độ. Newcastle có lợi thế sân nhà lại thường gặp khó khăn trong việc xuyên phá các hàng phòng ngự lùi sâu kiểu như Nottingham. Trong khi đó, Nottingham luôn lựa chọn cách tiếp cận an toàn, đặt mục tiêu không thủng lưới lên hàng đầu khi phải thi đấu trên sân khách. Thế trận được dự báo khá giằng co. Cả hai đội đều đang rất khát điểm.

Với lợi thế sân nhà và chất lượng nhân sự được đánh giá nhỉnh hơn, Newcastle được kỳ vọng sẽ giành 3 điểm quý giá.

Bảng tỷ lệ kèo trận Newcastle vs Nottingham

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Newcastle vs Nottingham trong khuôn khổ Vòng 7 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 5/10 tới.

Soi kèo chấp trận Newcastle vs Nottingham

Nhà cái ra kèo Newcastle chấp Nottingham 0.75 trái trận này. Nếu nhìn vào phong độ sân khách tồi tệ của Nottingham thì cửa trên là lựa chọn đáng cân nhắc. Thêm vào đó Newcastle cũng thắng cả 3 kèo chấp gần nhất khi gặp Nottingham trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Toàn trận : Newcastle -0.75

Soi kèo châu Âu trận Newcastle vs Nottingham

Dù Nottingham sẽ nỗ lực phòng ngự song họ khó có thể trụ vững trong suốt 90 phút trước sức ép liên tục của Chích chòe. Với những điều chỉnh chiến thuật hợp lý từ HLV Eddie Howe, đội chủ nhà được dự đoán sẽ tạo ra được sự khác biệt để giành một chiến thắng quan trọng. Cửa đội nhà thắng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Toàn trận : Newcastle thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Newcastle vs Nottingham

Lần nào hai đội gặp nhau cũng tưng bừng bàn thắng. Tuy nhiên trong bối cảnh hàng công của Newcastle và Nottingham gặp vấn đề về dứt điểm, cộng thêm tình trạng khát điểm sau chuỗi trận bết bát thì việc đá thực dụng là khó tránh khỏi. Nhà cái ra kèo 2.75 trái theo Xỉu là tốt nhất.

Toàn trận : Xỉu 2.75 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Newcastle vs Nottingham

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Newcastle vs Nottingham sẽ là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 2-0

Tổng kết

Kèo chấp : Newcastle -0.75

Kèo châu Âu : Newcastle thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.75 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Newcastle vs Nottingham trong khuôn khổ Vong 7 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 5/10 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.