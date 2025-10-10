Nhận định bóng đá Nottingham vs Chelsea 18h30 ngày 18/10: Kéo dài nỗi lo

Nottingham sẽ đối đầu với Chelsea trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 8 Ngoại hạng Anh. Dưới thời HLV Postecoglou, Nottingham chưa có nổi 1 chiến thắng.

Nhận định soi kèo Nottingham vs Chelsea 18h30 ngày 18/10

Nottingham đang chìm sâu trong khủng hoảng. Sau 7 vòng đấu, họ đang đứng ở vị trí áp chót trên BXH và vẫn chưa có được chiến thắng nào dưới thời HLV Postecoglou. Dù đã cải thiện về mặt lối chơi tuy vậy việc chỉ ghi được 1 bàn trong 5 vòng đấu gần nhất cho thấy sự bế tắc của hàng công. Nottingham chuyển từ thực dụng qua đá theo kiểu tấn công nhanh mạnh chủ động. Họ kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cú sút hơn nhưng hiệu quả trong khâu dứt điểm vẫn là một vấn đề lớn. Thật sự Nottingham rất cần một tiền đạo cắm sắc sảo lúc này.

Chiến thắng 2-1 trước Liverpool vừa qua đã giúp cho Chelsea khẳng định được đẳng cấp của mình trước đại kình địch. 11 điểm có được cùng với vị trí thứ 7 trên BXH cho thấy Chelsea cần phải cải thiện hơn nữa nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua Vô địch. Sau một loạt những trận đấu có bàn thắng và sạch lưới, Chelsea dường như đã bị nghiên cứu kỹ lưỡng. Hệ quả là Chelsea thủng lưới 6/7 trận đấu đã qua và phần lớn trong số đó có những trận thủng lưới 2-3 bàn. Thiếu vắng những hạt nhân tấn công bởi chấn thương đang làm cho Chelsea khá vất vả.

Đây sẽ là cuộc đối đầu của hai đội bóng đều đang rất cần 3 điểm. Nottingham và Chelsea hiện tại có lối chơi giống hệt nhau, đều ham kiểm soát bóng và tấn công nhanh. Cuộc chiến ở tuyến giữa là rất quan trọng vì nếu một trong hai bên làm chủ được tình hình đảm bảo có điểm. Nhìn chung giới chuyên môn dự báo thế trận sẽ rất cởi mở, đôi công hấp dẫn khi hai đội đều theo đuổi triết lý kiểm soát + tấn công.

Bảng tỷ lệ kèo trận Nottingham vs Chelsea

Soi kèo chấp trận Nottingham vs Chelsea

Nhà cái ra kèo Chelsea chấp Nottingham 0.5 trái nên theo cửa dưới. Hiện tại Chelsea đang có thành tích thua 4 kèo chấp gần nhất khi phải làm khách. Lối chơi của hai đội giống nhau cộng thêm việc Nottingham vô cùng quyết tâm hứa hẹn giúp cho họ có ít nhất là 1 điểm.

Soi kèo châu Âu trận Nottingham vs Chelsea

Đây là trận đấu được truyền thông đánh giá là nút bấm quyết định cho chiếc ghế của HLV Postecoglou tại Nottingham. Buộc lòng Nottingham không được phép thua. 9 trận gần nhất Nottingham chẳng thể tìm thấy chiến thắng. Lối chơi của hai đội là giống nhau, cộng thêm lợi thế sân nhà có thể đảm bảo cho Nottingham 1 điểm trước Chelsea.

Soi kèo Tài Xỉu trận Nottingham vs Chelsea

Chelsea đá sân khách là ra Tài. 8/10 trận sân khách vừa qua của Chelsea nổ Tài. 3/4 trận sân nhà gần nhất của Nottingham không quá 3 bàn thắng. Nhà cái ra kèo 2.75 trái theo Tài bao ăn.

Xoilac dự đoán tỷ số Nottingham vs Chelsea

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Nottingham vs Chelsea sẽ là 3-3.

Tổng kết

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Nottingham vs Chelsea trong khuôn khổ Vòng 8 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 18/10 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.