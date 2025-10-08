Nhận định bóng đá Thái Lan vs Đài Loan 19h30 ngày 9/10: Lấy lại bản lĩnh

Thái Lan sẽ tiếp đón Đài Loan trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng loại ASIAN Cup 2027. Thái Lan buộc phải có 3 điểm trước đối thủ yếu hơn.

Nhận định soi kèo Thái Lan vs Đài Loan 19h30 ngày 9/10

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Thái Lan vs Đài Loan

Phong độ của Thái Lan đang không tốt. Thái LAn vừa trải qua một kỳ King’s Cup 2025 đáng thất vọng khi để thua Iraq ở chung kết với tỷ số 0-1. Tại vòng loại Asian Cup thì đội tuyển Thái Lan đã có khởi đầu tồi tệ khi để thua sốc đối thủ cạnh tranh trực tiếp Turkmenistan với tỷ số 1-3. Trận thắng duy nhất của họ chỉ là trước đội yếu nhất bảng Sri Lanka với tỷ số 1-0. Thái Lan gần như toàn chơi bóng bổng song lối chơi này đang gặp vấn đề lớn khi họ thiếu đi những chân sút đẳng cấp để chuyển hóa cơ hội.

Tình hình của Đài Loan còn bi đát hơn. Họ đang có chuỗi trận đáng quên khi thua 11/13 trận gần nhất. Tại Bảng D họ cũng đã để thua Turkmenistan với tỷ số 1-2 và thua Sri Lanka 1-3. Có vẻ như đội tuyển Đài Loan không muốn đá bóng. Lối chơi hiện tại của Đài Loan không có nhiều bản sắc với một hàng phòng ngự được xem là điểm yếu chí mạng, đá tấn công thì lúc nổ lúc xịt kém ổn định.

Đội tuyển Thái Lan đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân sự chưa từng có. Họ bước vào trận đấu này với sự vắng mặt của ít nhất 7 cầu thủ trụ cột do chấn thương, đặc biệt là trên hàng công với sự thiếu vắng của Suphanat và trung phong số một Supachai. HLV Ishii đã quyết định đẩy mạnh cuộc cách mạng trẻ hóa khi không triệu tập 2 huyền thoại sống là Theerathon và Dangda, bất chấp những lời kêu gọi từ người hâm mộ. Trọng trách dẫn dắt hàng công giờ đây được đặt lên vai Chanathip Songkrasin, người đang có phong độ rất cao.

Lợi thế sân nhà và khả năng tỏa sáng của những cá nhân như Chanathip sẽ là đủ để Thái Lan có được một chiến thắng.

Soi kèo chấp trận Thái Lan vs Đài Loan

Thái Lan chấp Đài Loan 1.75 trái nên theo cửa dưới. Với việc hàng công Thái Lan tan hoang vì chấn thương thì kịch bản chủ nhà thắng với cách biệt lớn là không cao. Lựa chọn cửa dưới có thể là một lựa chọn an toàn.

Toàn trận : Đài Loan +1.75

Soi kèo châu Âu trận Thái Lan vs Đài Loan

So với mặt bằng chung của châu Á và đặc biệt là so với Thái Lan, chất lượng đội hình của Đài Loan thua kém một cách toàn diện. Họ không có những ngôi sao thực sự nổi bật và sức mạnh chủ yếu đến từ tinh thần tập thể. Tuy vậy những trận gần đây Đài Loan không muốn đá bởi họ thua một mách 4 trận gần nhất, thậm chí mới đây thua Indonesia 0-6. Thái Lan đang đứng trước cơ hội tốt để có 3 điểm quý giá, anh em nên theo cửa đội nhà thắng.

Toàn trận : Thái Lan thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Thái Lan vs Đài Loan

Nhà cái ra kèo 3.25 trái chọn Xỉu là phương án hợp lý. Hàng công của Thái Lan đang yếu và Đài Loan sẽ tử thủ trên sân khách, một trận đấu có ít bàn thắng là kịch bản rất dễ xảy ra.

Toàn trận : Xỉu 3.25 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Thái Lan vs Đài Loan

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Thái Lan vs Đài Loan sẽ là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 1-0

Tổng kết

Kèo chấp : Đài Loan +1.75

Kèo châu Âu : Thái Lan thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 3.25 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Thái Lan vs Đài Loan trong khuôn khổ Vòng loại ASIAN Cup 2027 diễn ra vào ngày 9/10 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.