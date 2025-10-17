Nhận định bóng đá West Ham vs Brentford 02h00 ngày 21/10/2025

Tổng quan trận đấu West Ham vs Brentford

Nhận định soi kèo trận đấu giữa West Ham vs Brentford trong khuôn khổ vòng 8 Premier League 2025/26 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 21/10/2025 tại sân London Stadium. Cả hai đội đều đang ở vào giai đoạn khó khăn và rất cần một chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận thất vọng. Với West Ham, đây còn là trận đấu mang ý nghĩa tinh thần khi họ đang muốn tìm lại bản lĩnh sau khi thay HLV mới và nhận quá nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Ở chiều ngược lại, Brentford dù có khởi đầu mùa giải không quá tệ nhưng vẫn thể hiện sự bất ổn, đặc biệt trong những trận sân khách. Tuy nhiên, “Bầy ong” luôn cho thấy họ là đối thủ cực kỳ khó chịu mỗi khi gặp West Ham. Trong toàn bộ các lần chạm trán tại Premier League từ khi thăng hạng, Brentford chưa từng thua West Ham, và thậm chí thường xuyên là đội nắm thế chủ động trong các trận đấu.

Trận cầu này vì vậy được xem là cuộc đối đầu của hai đội đang khát điểm, một bên muốn bỏ đi chuỗi thất bại, bên còn lại cần khẳng định vị thế “ngựa ô” quen thuộc của mình.

Phong độ West Ham

Tính đến giữa tháng 10/2025, West Ham đang trải qua một mùa giải đầy thử thách. Sau khi sa thải huấn luyện viên David Moyes, CLB đã bổ nhiệm Nuno Espirito Santo vào ghế nóng. Dưới sự dẫn dắt của Nuno, West Ham hy vọng sẽ cải thiện được phong độ và tránh xa khu vực xuống hạng.

Tuy nhiên, đội bóng vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Trong trận đấu gần nhất vào ngày 4/10/2025, West Ham đã để thua Arsenal với tỷ số 0-2. Trận thua này đã kéo dài chuỗi trận không thắng của họ lên con số 4. Hiện tại, West Ham đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League với 4 điểm sau 7 trận đấu.

Phong độ Brentford

Brentford, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Keith Andrews, đã có một khởi đầu mùa giải khá ấn tượng. Tuy nhiên, đội bóng đã gặp phải một số trận đấu khó khăn gần đây. Trong trận đấu gần nhất vào ngày 5/10/2025, Brentford đã để thua Man City với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà.

Hiện tại, Brentford đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League với 7 điểm sau 7 trận đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Andrews đang hướng tới việc cải thiện phong độ để cạnh tranh một vị trí an toàn trên nửa bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu West Ham vs Brentford

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Brentford có thành tích nhỉnh hơn với 3 chiến thắng, trong khi West Ham chỉ có 1 lần ca khúc khải hoàn và 1 trận hòa. Điều này cho thấy Brentford thường có lợi thế trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Trên sân khách vào ngày 15/2/2025, West Ham đã thất thủ trước Brentford trên sân nhà, với tỷ số 0-1 chung cuộc.

Dự đoán tỷ số West Ham vs Brentford

Trận đấu giữa West Ham vs Brentford hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Mặc dù West Ham có lợi thế sân nhà, nhưng phong độ không ổn định của họ khiến trận đấu trở nên khó đoán. Brentford, với lối chơi chắc chắn và khả năng phản công sắc bén, có thể tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ.

Xoilac dự đoán tỷ số West Ham vs Brentford: 1-2 FT

Kết luận

Trận đấu giữa West Ham vs Brentford không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang có phong độ kém cỏi, mà còn là cơ hội để cả hai khẳng định tham vọng của mình tại Premier League. West Ham cần một chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tạo đà tâm lý cho các trận đấu tiếp theo. Trong khi đó, Brentford sẽ tận dụng mọi cơ hội để giành điểm số quý giá, khi cả 2 đang chìm sâu dưới nửa sau BXH.