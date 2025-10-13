Nhận định bóng đá West Ham vs Brentford 02h00 ngày 21/10: Đôi công cống hiến

West Ham sẽ tiếp đón Brentford trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 8 Ngoại hạng Anh. Cả hai đội đều đang có thành tích không tốt song Brentford lợi thế hơn về lịch sử đối đầu.

Nhận định soi kèo West Ham vs Brentford 02h00 ngày 21/10

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo West Ham vs Brentford

Phong độ của West Ham là rất đáng báo động. Trong 5 vòng đấu đã qua tại Ngoại hạng Anh, Búa tạ chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 3 trận. Trận thua 0-2 trước Arsenal vòng đấu mới đây đã phơi bày nhiều điểm yếu của West Ham, công cùn thủ kém và chơi quá bị động.

Hiện tại West Ham đang đứng ở vị trí thứ 19 với 4 điểm. Nếu không có sức bật đủ mạnh trên hàng công, khả năng cao West Ham phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng đầy khó khăn. Chất lượng đội hình của họ vẫn được đánh giá cao với nhiều cầu thủ nằm trong ĐTQG song vấn đề lớn nhất là sự gắn kết.

Brentford cũng tỏ ra khá thất thường. Bầy ong vừa để thua tối thiểu 0-1 trước Man City nhưng trước đó đã có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước MU. Sức mạnh sân nhà là một điểm tựa lớn cho Brentford nhưng khi đá sân khách họ lại tỏ ra “khôn nhà dại chợ”. Cả 3 trận sân khách từ đầu mùa Brentford thua cả 3 trận. Brentford không sở hữu nhiều ngôi sao lớn nhưng sức mạnh của họ đến từ lối đá kỷ luật. Chưa kể Brentford rất nguy hiểm trong các pha phản công nhanh và tình huống cố định. Đây là điểm mạnh giúp họ có lợi thế khi gặp West Ham.

Trong những mùa giải gần đây cán cân đối đầu đang có phần nghiêng về phía Brentford. Nếu chỉ tính trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, Brentford đã thắng 5/6 lần chạm trán gần nhất với West Ham. Điều này cho thấy lối chơi của Brentford gây ra rất nhiều khó khăn cho West Ham. Cũng không phủ nhận được một điều là Brentford cũng đang chơi tốt hơn West Ham cho nên nếu có một đội giành chiến thắng thì Brentford là cái tên xứng đáng.

Bảng tỷ lệ kèo trận West Ham vs Brentford

Sau đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa West Ham vs Brentford trong khuôn khổ Vòng 8 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 21/10 tới.

Soi kèo chấp trận West Ham vs Brentford

Nhà cái ra kèo West Ham chấp 0.25 trái không khác gì cho tiền cửa dưới. Xét trên mọi phương diện Brentford đều tỏ ra ưu thế, chưa kể lịch sử đối đầu cho thấy Bầy ong áp đảo Búa tạ mỗi khi chạm trán. 8 trận gần nhất West Ham thắng đúng 1 trận cho nên cửa trên rất mạo hiểm với túi tiền.

Toàn trận : Brentford +0.25

Soi kèo châu Âu trận West Ham vs Brentford

Thành tích của Brentford gần đây rất thú vị, cứ thắng được 1 trận thì trận sau Thua hoặc Hòa. Trận trước Brentford thua Man City, theo quy luật trận này Brentford sẽ thắng. Nhìn chung gặp West Ham là cơ hội quá tốt cho Brentford kiếm 3 điểm quý giá. Đá với hàng thủ kém nhất giải nếu không thắng thì Brentford nên tự trách mình.

Toàn trận : Brentford thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận West Ham vs Brentford

West Ham thủng lưới 16 bàn thua từ đầu mùa, Brentford thủng lưới 12 bàn. Điều này khiến cho hàng công của hai đội có thể khai thác hệ thống phòng ngự yếu kém để tạo ra bàn thắng. Với mức kèo 2.5 trái trận này big bet Tài là phương án không tệ chút nào.

Toàn trận : Tài 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số West Ham vs Brentford

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa West Ham vs Brentford sẽ là 1-2 nghiêng về phía đội khách.

Xoilac dự đoán tỷ số : 1-2

Tổng kết

Kèo chấp : Brentford +0.25

Kèo châu Âu : Brentford thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa West Ham vs Brentford trong khuôn khổ Vòng 8 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 21/10. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.